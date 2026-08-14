ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri'ne yönelik yeni bir emirle, uçak gemilerindeki teknolojik altyapıyı kökten değiştirmeyi emretti.

Emre göre, modern uçak gemilerinde kullanılan elektromanyetik uçak fırlatma sistemleri (EMALS) kaldırılacak ve yerini geleneksel buharlı mancınıklara bırakacak.

Pentagon ve ABD Deniz Kuvvetleri, bu dönüşümle ilgili uygulama planını iki ay içinde Başkan'a sunmakla yükümlü kılındı.

Bu emir, yeni nesil Gerald R. Ford sınıfı uçak gemilerindeki elektromanyetik mühimmat asansörlerinin de eski tip mekanik sistemlerle değiştirilmesini öngörüyor.

Ancak bu emir basit bir dizayn değişimin çok ötesine geçiyor. Elektromanyetik sisteme göre çok daha başarısız olan buharlı mancınığa geçiş, ABD'yi milyonlarca dolar zarara sokacak.

DEĞİŞİMİN ASIL SEBEBİ NE?

Başkan'ın uçak gemileriyle olan bu takıntısı yeni bir gelişme değil. Trump'ın uçakların fırlatılmasını sağlayan sistemlere olan ilgisi 2017 yılına, ilk başkanlık dönemine kadar uzanıyor.

Mıknatıs tabanlı yeni sistemlerin, buharlı mancınıkların sunduğu "güç ve güvenilirlikten yoksun" olduğunu savunan Trump, eski teknolojinin daha elverişli olduğunu sıkça dile getirmişti.

Ancak karar, askeri uzmanlar ve teknoloji üreticileri tarafından eleştiriliyor. Zira uzmanlar Başlan'ın iddialarının tam tersini savunuyor.

Buna göre elektromanyetik fırlatma sistemler, daha fazla gücü daha düzenli bir şekilde veriyor ve uçak fırlatma hızını artırıyor.

Gelgelelim sorun, bu verim de olmayabilir. Bazı uzmanlar, bu değişimin asıl sebebinin nadir toprak elementlerine erişimin zorlaması olabileceğini ifade etti.

Elektromanyetik sistemler için şart olan bu hammadeler, bu mancınıkların gelecek maliyetlerini artırıyor.

Diğer yandan buharlı sistem nadir toprak elementlerine tamamen bağımlı değil. Trump ise kararını açıklama gereği duymadı.

KARARIN MALİYETİ AĞIR OLACAK

Kararın uygulanacağı ilk geminin, Ford sınıfının dördüncü üyesi USS Doris Miller olması planlanıyor. Sınıfın ilk üç gemisi USS Gerald R. Ford, USS John F. Kennedy ve USS Enterprise ise mevcut elektromanyetik sistemleriyle kalmaya devam edecek.

Sistemin üreticisi General Atomics firması, USS Doris Miller üzerindeki mancınık ve yakalama donanımlarının imalatının yarı yarıya tamamlandığını vurguladı.

Şirket, tasarım sürecinin ortasında atılacak böyle bir adımın ciddi maliyet artışlarına, teslimat takviminde sarkmalara ve karmaşık mühendislik risklerine yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Elektromanyetik sistemlerin en belirgin avantajları arasında; savaş uçaklarını daha yüksek frekansla havalandırabilmesi, bakım kolaylığı sağlaması ve insan gücü ihtiyacını belirgin şekilde düşürmesi yer alıyor.

USS Ford gemisinde EMALS kullanımı sayesinde fırlatma sistemini işletmek için gereken personel sayısı yaklaşık 12 kişiden 2 kişiye inmişti.

Şirket, EMALS sistemini üretmek için 1.2 milyar dolar anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşmanın iptal tazminatı ise henüz bilinmiyor

Buharlı sistemlere dönüşümün, son dönemde personel temin etmekte zorlanan ve Donanma genelinde yaklaşık 20 bin açık pozisyonu bulunan ABD Deniz Kuvvetleri üzerindeki insan gücü yükünü artıracağı ifade ediliyor.

ÇİN ÖNE GEÇTİ

Öte yandan, ABD'nin geleneksel teknolojiye dönüş tartışması, rakiplerinin tam aksi yönde ilerlemesiyle dikkat çekiyor.

Çin'in en yeni uçak gemilerinde elektromanyetik mancınık sistemlerini devreye soktuğu bilinirken, Fransa da gelecekte inşa edeceği yeni nesil uçak gemisinde EMALS teknolojisini kullanacağını açıklamıştı.

Kongre'nin savunma bütçesi ve ek askeri harcama paketlerini görüşmeye hazırlandığı bir dönemde gelen bu direktifin, bütçe onay süreçlerinde sert tartışmalara yol açması bekleniyor.

NEDİR BU 'MANCINIK'?

Mancınık sistemleri, sabit kanatlı uçakların kalkış sırasında, özellikle çok kısa pistlerden kalkış yapmaya çalışırken, kalkış hızına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan hızlandırma cihazlarıdır.

Bu cihazlar, uçak motorlarının tek başına uçağı kanatların uçuşu sürdürmek için gereken kaldırma kuvvetini üretecek kadar hızlı bir şekilde yeterli hava hızına ulaştıramaması nedeniyle gerekli kılıyor.

Yalnızca geleneksel kalkış yapabilen uçakların, hafif uçakların ve özellikle önemli yük taşıyan daha ağır uçakların kısa mesafeli kalkışlar yapmalarını sağlayan bu sistem, genellikle bir geminin güvertesinde – örneğin bir uçak gemisinin uçuş güvertesinde – deniz üzerinde görev yapan askeri uçaklar için destekli kalkış biçimi olarak kullanılıyor. Nadir de olsa karadaki pistlere de kurulabiliyor.