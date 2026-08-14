Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’da yaşanan kriz giderek artıyor. Yaşananlar sonrası ultrAslan bünyesinde yer alan 40 temsilcilik, gruptan ayrılma kararı aldığını açıkladı. Ayrılık kararını duyuran temsilcilikler, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle faaliyetlerini sonlandırdıklarını bildirdi.

Sadece yurt içindeki temsilcilikler değil yurtdışındaki temsilciler de faaliyetlerini sonlandırdı. Avrupa tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'daki tüm temsilciliklerin ortak kararıyla faaliyetlerin sona erdirildiği duyuruldu. Avrupa temsilciliklerinin paylaşımında, "Son dönemde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, tüm AVRUPA temsilciliklerimizin ortak kararıyla bütün faaliyetlerimiz an itibarı ile sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yaşanan ayrılıkların ardından ultrAslan'ın Türkiye'deki üniversite, il ve ilçe temsilcilikleriyle Avrupa yapılanmasında da önemli bir değişim sürecinin başladığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'da, tribün lideri Sebahattin Şirin'in sağlık kontrolü için sevk edildiği sırada attığı öne sürülen sloganın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirin bu sırada “Sayın Öcalan’a özgürlük!” şeklinde slogan atmış, Şirin’in bu sloganı oldukça tartışılmıştı.