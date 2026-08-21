Trendyol 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında cumartesi günü Muğla derbisinde Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak maç öncesi ilginç açıklamalarda bulundu.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Akyaka’da futbolcular, aileleri, teknik heyet ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen tanışma ve kaynaşma kahvaltısında gazetecilerle bir araya geldi.

‘BİLSEM KISIRIMI DA ALTINIMI DA ALIR, GÜN YAPARDIK’

Toplantıya katılan gazetecilerin çoğunluğunun kadın olduğunu gören Koşukavak, program öncesinde, “Daha önce basın toplantısında bu kadar bayan görmemiştim. Bilsem kısırımı da altınımı da alırdım, gün yapardık. Sizde şimdi soru da yoktur” dedi. Koşukavak’ın sözleri, toplantıya katılan gazetecilerin tepkisini çekti.

TOPLANTIYI TERK ETTİLER

Kadın basın mensupları Koşukavak’a tepki gösterdi. Ortamın biranda gerilmesi sonucu bazı basın mensuplarının toplantıyı terk ettiği öğrenildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin ardından Muğlaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Koşukavak’ın sözlerinin bağlamından koparıldığı belirtildi. Açıklamada, “Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak’ın, sarf ettiği bazı sözlerin bağlamından koparılarak farklı bir noktaya çekilmesini üzüntüyle karşılıyoruz” denildi.

ESPRİ AMACI TAŞIYOR

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi: “Kadın basın mensuplarının Muğla’daki güçlü temsilini takdir eden ve bunu açıkça ifade eden teknik direktörümüzün, tamamen espri amacı taşıyan kayıt dışı bir söylemine ters bir anlam yüklenerek yıpratıcı şekilde kamuoyunun gündemine getirilmiştir. Kamuoyunun söz konusu ifadeleri, söylendiği ortam ve bütünlüğü içerisinde değerlendireceğine inanıyoruz.”

MUĞLA BAROSUNDAN ÖZÜR ÇAĞRISI

MUĞLA Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ile Menteşe Kadın Platformu, Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın kadın gazetecilere yönelik sözlerine tepki gösterdi. Açıklamada, “Kadın gazetecilerin emeği ve mesleki onuru hedef alınamaz. Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, hedef aldığı kadın gazetecilerden ve tüm kamuoyundan derhal özür dilemelidir. Muğlaspor yönetimini ise bu cinsiyetçi tutum karşısında sessiz kalmamaya, sorumluluk almaya ve kurumsal olarak tavır koymaya çağırıyoruz” denildi.