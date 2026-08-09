Acı olay, öğle saatlerinde Kapuz Caddesi üzerinde bulunan Uzunkum sahilinde meydana geldi. Eski futbolcu ve klasman hakemi olan 34 yaşındaki Hakan Ergin, serinlemek için denize girdi.

Valilik tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlerin yasaklanmasına rağmen suya giren Ergin, kısa süre içinde şiddetli dalgaların ve akıntının etkisiyle gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sahil Güvenlik botuyla deniz yüzeyinde yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Ergin, kıyıdan açıkta hareketsiz halde bulundu. Bota alınarak ilk müdahalesi yapılan genç adam, karaya çıkarıldıktan sonra ambulansla acil olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır durumda hastaneye ulaştırılan Hakan Ergin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak hastaneye koşan Ergin'in yakınları ve mesai arkadaşları sinir krizleri geçirdi.

POLİS EKİPLERİ PLAJI TAHLİYE ETTİ

Yaşanan boğulma vakasının ardından emniyet güçleri teyakkuza geçti. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği Uzunkum sahilinin yanı sıra kent genelindeki diğer plajlarda da denetimleri artırarak vatandaşları sudan çıkardı ve plajların tahliyesini sağladı.