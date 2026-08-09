Fenerbahçe'de Mert Günok, Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin ve Ederson olmak üzere kaleci sayısı 5'i bulunca gözler de bu mevkide yaşanacak ayrılıklara çevrildi... Sarı-Lacivertlilerde geçen sezonun son düzlüğünde Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla eleştirilerin hedefi olan Ederson da adı en çok geçen isimler arasında yer aldı.

PAYLAŞIM YAPARAK CEVAP VERDİ

Fenerbahçe'den aldığı 11 milyon euro maaşla Alman efsane Manuel Neuer'in ardından dünyanın en çok kazanan 2. kalecisi konumunda olan Ederson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Tecrübeli file bekçisi, antrenmandan bir karesini paylaşarak, "Neredeyse yüzde 100. Yalanlara inanmayın" notunu iliştirdi.

Sarı-Lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 eleme maçında da kaleyi Mert Günok'un koruması, Brezilyalı eldivenin ayrılacağı yönündeki söylentileri yeniden alevlendirmişti. Ederson'un, Fenerbahçe ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor...