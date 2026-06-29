Wimbledon Tenis Turnuvası'na ana tablodan katılan Zeynep Sönmez'in ilk turda Ann Li ile karşılaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında mücadele eden dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 29 numarası Li’yi (ABD) 5-7, 6-1 ve 4-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Sönmez, organizasyonun ikinci turunda ABD'li Claire Liu ile Belçikalı Hanne Vandewinkel karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

Geçen yıl Wimbledon'da 3. tur gören ilk Türk tenisçi ünvanını alan Zeynep Sönmez, tüm grand slam organizasyonlarında ise 1950'den sonra bu seviyeye gelen ilk milli raket olmuştu.

Bu sezon tek kadınlar kategorisinde Avustralya Açık'ta 3. tura çıkan Zeynep, Fransa Açık'a ise ilk turda veda etti.