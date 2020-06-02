‘İnternet yasaklarıyla herkesi fişleyecekler’

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak bu konuda bir rapor hazırlayıp CHP MYK'ya sundu. Toprak, “Değişiklik ile sosyal medyaya girenlerin T.C. kimlik numarası vermesi zorunlu hale geliyor.

Muhalefeti susturup, eleştirel paylaşımları engelleyip, kişilerin fişlenmesi amaçlanıyor. 7 yıl önce yapılan ve o dönemde 18 yaşından küçük olduğu için cezai ehliyeti bile olmayanların paylaşımları, 7 yıl sonra suç ve Cumhurbaşkanına hakaret davasına dönüşüyor” dedi.

Toprak, “İktidar, bu verilerin sosyal medya platformlarına verildikten sonra milyonlarca yurttaşın bilgilerinin bu kuruluşlarca hangi amaçla kullanılacağını ise hesap etmiyor” uyarısı yaptı.