Almanya skandalına soruşturma! Vali yardımcısı ve iki il müdürü görevden alındı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” adıyla Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir vali yardımcısı ve Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü bakanlık tarafından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve bir personel de valilik tarafından görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı ayrıca, “Kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştur” açıklamasını da yaptı.

İKİ MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Ahmet Cebeci'nin Yeşilyurt Belediyesi’nin çevre gezisi adı altında Almanya'ya götürdüğü 43 kişinin yurda geri dönmemesi nedeniyle başlatılan idari soruşturma kapsamında ihmal ve kusurlarının bulunduğu iddiası üzerine görevlerinden el çektirildikleri öğrenildi.

Yeşilyurt Belediyesi de başlatılan idari soruşturmada başkan yardımcısı Bekir Karakuş'un görevden el çektirildiğini açıklamıştı. Almanya’ya giden ve geri dönmeyen kişilerden bazıları izinler konusunda sorun yaşamadıklarını ve kendi grupları dışında başka yerlerden de bu tip toplu ilticalar yaşandığını açıklamışlardı.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar hakkında da işlem yapılması gerektiğini belirten CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, son gelişmeler hakkında şunları anlattı:

* Yeşilyurt Belediyesi’nin yurtdışına gönderdiği ve dönmeyen kişilerle ilgili protokol çerçevesinde bir soruşturma sürüyordu. Valilik ve belediye kendi içlerinde soruşturma yapıyordu.

* Belediye üç gün önce görevli olarak gönderdiği bir belediye başkan yardımcısını görevden aldığını açıkladı. Bugün de pasaportlarla ilgili birimde görevli olan vali yardımcısı Mehmet Gödekmerdan'ı ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, yine Nüfus İl Müdürü Ahmet Cebeci görevinden alındı.

* Biz bu skandal olayla ilgili suç duyurumuzu yapmıştık. Suç duyurumuzda da ifade ettiğimiz gibi özellikle belediye yönetim noktasında belediye başkan yardımcısının veya bir vali yardımcısının görevden alınarak bu işin üstünün örtülmesi noktasındaki bir düşünceye asla fırsat vermeyeceğiz.

* Bizim suç duyurumuz şu noktada; belediyenin başında belediye başkanı Mehmet Çınar var. Bu skandal olayın bir numaralı suçlusu Mehmet Çınar'dır. Görevlendirmeyi yapan, bu protokolün altında imzası olan Mehmet Çınar hakkında mutlaka bir işlem yapılmalıdır. Bu işlem yapılana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.

YEŞİLYURT DIŞINDA BELEDİYELERDE VAR

Olayın ortaya çıkmasının ardından Elazığ Arıcak, Akçakiraz ve Baskil belediyeleri ile Van Tuşba ve Ordu Korgan belediyelerinin de dernekler aracılığıyla insanları Almanya’ya gönderdiği ortaya çıktı.

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