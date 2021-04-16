Zehir yüklü bu gemiyi Türkiye’ye sokmayın!..

Yıl 1995…

SS United States, yedekte çekilerek İstanbul'a getirildi.

Haber medyada “Dünyanın en büyük yolcu gemisi İstanbul'da onarılacak” manşetleriyle yer aldı.

Haberlerin ayrıntılarında ise şu bilgiler veriliyordu:

“1950 yılında 2 bin işçinin çalışmasıyla yapımına başlanan ve maliyeti 40 milyon doları bulan SS United States, 4 Temmuz 1952'de, yani Amerika'nın ulusal bayramı olan ‘Bağımsızlık Günü'nde ilk seferine başladı. New York- Southampton (İngiltere) arasındaki yolculuğunu dünya rekorunu kırarak tamamladı. 1960'lara dek tam kapasite ile çalışmaya devam etti. İnsanların seyahat tercihlerinin çok daha ekonomik ve hızlı hale gelen hava taşımacılığına kayma göstermesi ve yakıt masraflarının artması nedeniyle SS United States'in de yıldızı sönmeye başladı.

1969 yılında ansızın alınan bir kararla ABD'nin Norfolk Limanı'na çekildi ve bir daha da sefere çıkmadı…

Gemi şimdi İstanbul'da o eski şanlı günlerini yeniden yaşamak üzere onarılacak…”

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Ancak büyük bir kampanyayla sürdürülen PR çalışmasında çok önemli ve tehlikeli bir gerçek, toplumun dikkatlerinden özenle kaçırılmıştı.

O da dev geminin kaplamalarında tonlarca kimyasal madde, özellikle de asbestin bulunuyor olmasıydı.

Oysa asbestin söküm ve imhasının son derece dikkatle yapılması ve çalışan işçilerin adeta astronotlara benzer giysiler içinde korunması gerekiyordu. Bu önlemlerin alınmaması halinde asbest parçacıkları solunumla işçilerin akciğer zarlarına saplanıyor ve kansere neden oluyordu. Bunun da maliyeti çok yüksekti. Gemi o nedenle söküm maliyetinin ve insan hayatının ucuz olduğu Türkiye'ye getirilmişti!..

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Söküm işlemleri asbeste karşı korunmasız işçilerce Tuzla'da yapılırken ARENA ekibi devreye girdi ve Türkiye'yi asbest gerçeğiyle yüzleştiren haberleri yapmaya başladı.

Daha sonra Greenpeace Çevre Örgütü'nün de Arena'ya destek olmasıyla, sökümün ülkemizde yapılmasından vazgeçildi ve gemi Ukrayna'ya götürüldü.

Daha sonra da geldiği gibi yine yedekte Amerika'ya çekildi…

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Aradan yıllar geçtikten sonra tonlarca ölümcül madde taşıyan zehir yüklü bir gemi daha sökülmek üzere Türkiye'ye getiriliyor.

1963 yılında denize açılan 24 bin 200 ton ağırlığında, uzunluğu 265 metre, kiriş eni 31.7 metre olan dev uçak gemisi FS Foch, Fransa adına Pasifik Okyanusu'nda çok sayıda nükleer silah denemeleri gerçekleştirdi. Gemi 2000 yılında Brezilya'ya satıldı. Uçak gemisine Nae Sao Paulo adını veren Brezilya, 2017 yılında devre dışı bıraktı.

Bilim insanlarına göre; Fransa, bu uçak gemisini nükleer denemelerde kullandığından yoğun miktarda nükleer bulaş içeriyor. Ayrıca gemide binlerce ton jet yakıtı, mazot ve petrol hidrokarbonlarının yer aldığı çok sayıda yakıt tankı mevcut. Bunlar ve diğer sıvıların bulunduğu tanklardaki ölçümlerin yapıldığı detektörler de radyoaktif. Petrol çamurunu temizlemek ise çok zor ve maliyetli. Zehirlerden söz ederken tonlarca kanserojen asbesti de unutmamak gerekiyor. (Bilim insanlarının görüşleriyle, insanlarımızı ve çevreyi bekleyen ölümcül tehlikeleri ayrıntılı biçimde öğrenmek isteyenler, SÖZCÜ'nün başarılı muhabiri Gökmen Ulu'nun önceki günkü çarpıcı haberini okuyabilirler.)

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a önerim ve çağrım şudur:

Nükleer bombadan farksız olduğu için Brezilya ve Hindistan'ın sökümüne yanaşmadığı ve gelmesi halinde insanlarımızla çevreyi zehirleyerek büyük felakete sebep olacağı bilinen bu gemiyi Türkiye'ye sokmayın Sayın Bakan…