Rusya-Ukrayna savaşı… Putin’e şok üstüne şok: En kötü günü yaşadı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2'nci aya girilirken, Rus lider Putin 24 Mart 2022'de belki de kariyerinin en zor ve kötü gününü geçirdi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, 24 Mart’ın Putin için çok kötü bir gün olduğunu yazarken gün boyunca hem savaştan, hem diplomasi masasından hem de ülkesinin içinden gelen haberlerle zor duruma düştüğünü aktardı.

69 yaşındaki Putin’in dün aldığı ilk kötü haberin Kiev yakınlarında Ukrayna askerlerinin Rus askerlerini geri püskürttüğü olduğunu yazan Bild, Orsk isimli Rus gemisinin de Berdyansk açıklarında imha edilmesinin de kritik bir önemi olduğunu vurguladı.

ÖĞLE SAATLERİNDE DİPLOMATİK DARBE GELDİ

Sabah saatlerinde Rus askerlerinin ilerlemesinin de yavaşladığına dikkat çekilirken, öğlene doğru ise dünya liderleri Brüksel’de bir araya geldi. Aralarında ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın da olduğu liderler savaşı masaya yatırdı.

G7, Rusya’nın altın rezervlerini satmasına engel getirdi. Yaklaşık 240 milyar dolarlık altın rezervinin satılmaması kararlaştırılırken, ABD de Rusya parlamentosundaki vekillere ve diğer yetkililere yaptırım kararı aldı. Öte yandan Polonya yönetimi de Varşova’daki Rusya Büyükelçiliği’nin hesaplarını dondurdu.

Alman Bild gazetesi, Putin’in güvendiği isimlerden Andrei Jarin’in Rus lidere iyi bir haber veremediğini yazarken, üretim zincirinin yavaşladığına ve yedek parça sorununun büyüdüğüne dikkat çekti. Bild, havayolu şirketlerinin kağıt ve mürekkep sıkıntısı dolayısıyla bilet kesemediğini de yazdı.

Alman medyasında yer alan haberlerde, “Kremlin’in hesaplamalarına göre Rusya’nın rezervleri sadece 3 ile 6 ay yetecek. Doğalgaz fiyatlarının düşmesiyle de gelirler azalacak” yorumu yer aldı.

AKŞAM SAATLERİNDE NATO’DAN HABER GELDİ

Bild gazetesi, akşam saatlerinde ise NATO’nun Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya’ya 40 bin asker gönderme kararı aldığını duyurdu. Ukrayna’ya gemi savar ve silahlar da dahil olmak üzere silahlar da gönderileceği belirtilirken Fransa da ilk kez aynı anda üç nükleer denizaltısını aktif hale getirme kararı aldı.

ABD Başkanı Joe Biden da düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın G20 ülkeleri arasından çıkarılması gerektiğini söylerken, Çin’e de uyarıda bulundu. Biden, Çin’in Rusya’ya destek vermesi durumunda ekonomik sonuçlar ortaya çıkacağını dile getirdi.

PUTİN’İN KURMAYLARI KAÇIYOR

Dün Putin’e yakın üst düzey isimlerin de ya ortadan kaybolması ya da başka ülkelerde görülmesi gündem oldu. Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan Anatoly Chubais’in Türkiye’deki bir ATM’de para çekerken görüntülenmesi gündem olurken, Savunma Bakanı Sergei Şoygu’nun da haftalardır görülmemesi uluslararası medyada dikkat çekti.

Akşam saatlerinde Şoygu’nun da olduğu kısa bir video yayınlanırken, bu videonun ne zaman çekildiği henüz bilinmiyor.

Öte yandan Bild gazetesi Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin’in de en son 11 Mart’ta görüldüğüne ve o zamandan beri haber alınamadığına dikkat çekti.

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