Fakirlikte eşitlendik

Memleket Partisi lideri İnce, iktidarın ekonomi politikalarını sert eleştirdi. Erdoğan’a yüklendi. Parti çalışmalarını anlattı.

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■ Cem Yıldırım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidarın artık ülkeyi yönetemediğini, ekonomik krizle halkın perişan olduğunu söyledi. İnce, hiçbir ittifakta yer almayacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı adayını da, partili üyeler arasında yapılacak oylama ile belirleyeceklerini belirten İnce SÖZCÜ'ye şu mesajları verdi:

‘EKONOMİSTİM' DİYOR: Erdoğan bizi yoksullukta, fakirlikte eşitledi. ‘Ben ekonomistim' diyor. Desin bir sorun yok ama kendisini ekonomist sanmasında sorun var. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' diyor. Geldiğimiz noktada enflasyonla mücadeleyi, TÜİK yapıyor ve beceremiyor. Yalan söyleyen bir TÜİK var. Bugün nereye giderseniz gidin herkes hayat pahalılığından, raflardan, etten, sütten, mazottan, elektrikten, doğalgazdan şikâyetçi. Bizdeki krizin yüzde 20'si küresel sorun ise, yüzde 80'i yanlış yönetim kaynaklı. Enflasyonda dünya rekoru kırıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM: Bizim partimizde Cumhurbaşkanı adayını partiye kayıtlı üyeler seçiyor. 81 vilayette sandık koyacağız. Sandıktan kim çıkarsa o Cumhurbaşkanı adayımız o olacak. Ben de Cumhurbaşkanı aday adayı olarak sandığa gireceğim.

İTTİFAKLARDA YOKUZ: Siyasette ittifaklar olabilir. Sayın Bahçeli'ye bakınca Sayın Erdoğan'ı görüyorum. Sayın Erdoğan'a bakınca da Sayın Bahçeli'yi görüyorum. Siyasi partilerin özgürlüğünü yok etmemeliler. Ne olursan ol, yine gel mantığıyla siyaset yapılamaz. Seçim kazanabilirsiniz ama yönetemezsiniz. İttifakların acil eylem planı, yazılı metni, vaadleri, sözleşmesi olmalıdır. Biz hiçbir ittifakta yer almayı düşünmüyoruz. Erdoğan yorgundur, kibirlidir, akıl ve bilimden uzaktır. Seçimle sandıkla yönetimden uzaklaştırılmalıdır. Bunun için var gücümüzle çalışacağız.

HERKES HESAP YAPIYOR: Esnaf, emekli, öğrenci, çiftçi herkesle görüşüyorum. Faturalar korkunç, herkes hesap yapıyor. Esnaf kirasını ödeyemiyor. Emekliler, çiftçiler perişan. Ekonomiyi, masaya yatırıp, akılla, hukukla, bilimle, vicdanla ve dünyanın gerçekleriyle birleştirmek gerektiğini düşünüyorum.

İYİ Kİ SÖZCÜ VAR

Muharrem İnce, ülkede medyanın halinden de söz etti. Özgür basına sahip olunmadığını belirten Memleket Partisi lideri İnce konu hakkında şöyle konuştu: “Türkiye'de medyanın hali içler acısıdır. Bir yanda iktidar medyası, bir yanda muhalefet medyası… Ama burada herkese sesini duyurabilen SÖZCÜ'ye de, bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. ‘İyi ki SÖZCÜ var' diyorum.”