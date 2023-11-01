Yemen’deki Husiler de savaşa girdi… İsrail, yeni cepheye savaş gemileri yığdı

Filistin-İsrail savaşında yeni cephe açıldı... Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e savaş açtıklarını duyurdu. Alarm durumuna geçen İsrail ise Kızıldeniz'e savaş gemileri gönderdi.

Sozcu.com.tr

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Filistin-İsrail savaşında İran öncülüğündeki “direniş cephesi”nin artan saldırıları İsrail’i alarm durumuna geçirdi.

Gazze ve Lübnan sınırında Filistinli gruplarla ve Hizbullah’la çatışan İsrail ordusu, dün Kızıldeniz’den atılan füzelerle gözünü bu defa da bu bölgeye çevirmek zorunda kaldı.

Yemen’deki İran destekli Husiler, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail’e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, çok sayıda füze ve İHA’larla İsrail’i hedef aldıklarını söyledi.

SAVAŞTA BİR İLK

İsrail zulmü altındaki Filistinlilere destek için üçüncü kez saldırı düzenlediklerini belirten Seri, İsrail’in saldırıları duruncaya kadar İHA ve füzeli saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yemen’de Eylül 2014’ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, ilk defa İsrail’e yönelik saldırıları üstlendi.

İsrail ordusu, Kızıldeniz'den İsrail’e atılan karadan karaya füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

İSRAİL, KIZILDENİZ’E SAVAŞ GEMİLERİ KONUŞLANDIRDI

İran destekli grupların artan saldırıları karşısında harekete geçen İsrail, bugün Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı” ifadelerine yer verildi.

İsrail, geçen hafta Mısır’ın İsrail sınırı yakınına düşen füzelerin de Husiler tarafından atıldığını duyurmuştu.

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