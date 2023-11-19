11 milyon vatandaş yardıma muhtaç

Bakan Işıkhan, Türkiye’de aç ve yoksulun olmadığını iddia etse de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yardım almak zorunda kalan hane sayısı 4’e katlandı.

Deniz AYHAN

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Artan enflasyon ve düşen satın alma gücüyle her geçen gün yardıma muhtaç vatandaş sayısı artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu hafta yaptığı açıklamada “Aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi yok” demesine rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 11 milyon 370 bin kişi yardıma muhtaç durumunda. Bir başka ifadeyle Türkiye nüfusunun yüzde 13.3'ü hayatını idare ettirebilmek için devlet yardımı alıyor. Türkiye'de yoksulluk çeken ve kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altında olan 3.7 milyon hane de bulunuyor. Bu haneler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Aile Destek Programı kapsamına alınarak yardım ediliyor.

4 YILDA 4'E KATLANDI

2019'da 690 bin olan bu kapsamdaki hane sayısı 4 yılda 4 milyona yaklaştı. Bakanlığın yoksul vatandaşlara yaptığı elektrik faturası yardımı da 2019'da 1 milyon 343 bin iken, 2023'ün ilk 10 ayında 3 milyon 685 bine yükseldi. 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığı yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 62 milyar 742 milyon 374 bin 899 TL harcadı. Bu kapsamdaki 2023 ödeneği ise 91 milyar 582 milyon TL'ye çıkarıldı. Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan ve yaşamlarını düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çekenlerin çocuklarına Bakanlıkça verilen ekonomik destekten yararlanan çocuk sayısı da arttı. 2020'de 129 bin 422 çocuk bu destekten yararlanırken, 2023'de şimdiye kadar 170 bin çocuğa destek verildi.

36 BAŞVURU MERKEZİ VAR

Yoksulluk büyük şehirlerde daha fazla hissediliyor. Ankara il sınırları içinde yaşayan ve açlık ile yoksulluk içinde oldukları belirlenen ailelere ABB tarafından sosyal destek sağlanıyor. ABB ekonomik sıkıntı içerisindeki vatandaşların temel ihtiyaçlarından olan gıda, temizlik malzemesi, yakacak, ekmek, eğitim (bot-kaban, çanta, kırtasiye) gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Başkent'te daha önce 4 olan sosyal yardım başvuru merkezi sayısı da 4 yıl içinde 36'ya çıkarıldı.

203 bin haneye ulaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş göreve ilk geldiğinde “Başkent'te kimse yatağa aç girmeyecek, Ankara'da aç ve açıkta kimseyi bırakmayacağız” demişti. Yavaş'ın girişimi sonucu 2019 yılında yoksulluk nedeniyle sosyal yardım desteklerinde yararlanan kişi sayısı 130 bin oldu. Bu sayı 4 yılda 203 bine ulaştı. Pandemi döneminde yardım sayıları daha da arttı.

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