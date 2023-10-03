Okul önünde kaza: Çocuk faciayı önledi

Sultangazi'de meydana gelen bir olayda, okuldan çıkan öğrencilerin karşıya geçerken ters yönden gelen bir araç, çocuklardan birine çarptı. Sürücü çarpmanın ardından araçtan indi, ancak el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada başka bir öğrenci hızla koşarak aracın el frenini çekti ve facianın önüne geçti.

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Olay, Sultangazi’nin İsmetpaşa Mahallesi’nde dün saat 15.00 sularında meydana geldi. Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulu’ndan çıkan dört arkadaş, evlerine gitmek üzere yola çıktı. Çocuklar yolun karşısına geçerken, ters yönden gelen bir otomobil çocuklardan birine çarptı.

11 yaşlarındaki çocuk hafif şekilde yaralanırken, aracın sürücüsü hemen aracından inip çocuğa yardım etmeye çalıştı. Ancak sürücü, aracın el frenini çekmeyi unuttu ve araç geriye doğru kaymaya başladı. Bu tehlikeli durumu fark eden başka bir öğrenci hızla koşarak aracın el frenini çekti. Bu sayede daha büyük bir kazanın önüne geçildi. Olay, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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