Avrupa’nın en başarılı sporcuları, 16-27 Haziran tarihleri arasında kıtanın en büyük şehrinde bir araya gelecek. Büyük buluşma için geri sayım sürerken tanıtılan İstanbul 2027 logosu, tüm kurumsal kimlik çalışmalarının yüzü olacak. Tasarım; yüzyıllardır kültürlerin, kıtaların ve medeniyetlerin kesişim noktası olan İstanbul’un eşsiz ruhunu yansıtıyor.

Logonun merkezinde, İstanbul’un en görkemli simgelerinden biri olan ve şehrin Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan benzersiz rolünü simgeleyen Boğaziçi Köprüsü’nün (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) estetik bir silueti yer alıyor. İstanbul’un iki kıta üzerindeki konumundan ilham alan logoda; birliği, çeşitliliği, kültürel etkileşimi simgeleyen, Asya ve Avrupa’yı temsil eden lale yaprağı motifleri kullanıldı. Köprünün üzerinde yükselen Avrupa Oyunları meşalesi sporun tutkusunu, enerjisini ve azmini somutlaştırıyor. Logonun canlı renkleri ise hem sürdürülebilirliğe vurgu yapıyor hem de 2027’de İstanbul’da buluşacak sporcuların, kültürlerin ve spor dallarının zengin çeşitliliğini kutluyor. Tüm bu unsurlar; sporun birleştirici gücü ile kıtaları, kültürleri ve insanları tek bir çatıda buluşturan bir şehrin güçlü sembolünü oluşturuyor.

22’si Olimpik olmak üzere toplam 26 spor dalının yer alacağı İstanbul 2027; hem Avrupa’nın en elit sporcularına hem de şehrin ikonik tesislerini dolduracak taraftarlara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Krakov-Malopolska 2023’ün başarısından güç alan; Paris 2024 ve Milano Cortina 2026’nın ardından Avrupa sporunun yakaladığı ivmeyi arkasına alan organizasyon, birçok dalda Olimpiyat Oyunlarına kota kazanma fırsatı da sunacak.

CAPRALOS: İSTANBUL BU ORGANİZASYONU YENİ ZİRVELERE TAŞIYACAK

EOC Başkanı Spyros Capralos, 4’üncü Avrupa Oyunları’na yaklaşırken atılan bu adımdan duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “Bugün, İstanbul 2027’ye tam bir yıl kalmasının coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz. Avrupa Oyunları kıtamız için artık çok özel bir gelenek haline geldi ve İstanbul’un bu çıtayı çok daha yukarı taşıyacağına inancımız tam. Türkiye’nin spora olan köklü tutkusu, dünya çapındaki dev organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapma tecrübesi ve Organizasyon Komitesi ile yürüttüğümüz güçlü iş birliği bize büyük bir güven veriyor. Önümüzdeki yıl dünyanın en büyüleyici şehirlerinden birinde, hem sporcuların hem de taraftarların hafızalarından silinmeyecek bir deneyime ortak olacağız.”

EOC 4’üncü Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı ve EOC Yönetim Kurulu Üyesi Mihai Covaliu ise Organizasyon Komitesi’nin sergilediği kararlı ilerlemeden övgüyle bahsetti. Covaliu, “Bugünden itibaren tam bir yıl sonra Avrupa, dördüncü kez düzenlenecek bu büyük şölen için İstanbul’da tek yürek olacak. Bu önemli dönüm noktasında, sadece bir spor organizasyonunun geri sayımını yapmıyoruz; aynı zamanda sporun insanları bir araya getirme, yeni fırsatlar yaratma; uluslar, kültürler ve nesiller arasında sarsılmaz köprüler kurma gücünü kutluyoruz. İstanbul 2027’nin sembolünün bir köprü olması tesadüf değil. Bu köprü sadece kıtaları değil; sporcuları hayalleriyle, ülkeleri birbirleriyle ve yeni nesil şampiyonları Los Angeles 2028 Olimpiyatları’ndaki gelecekleriyle bağlıyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca bu heyecan katlanarak büyüyecek. Avrupa’nın en yetenekli binlerce sporcusu, uluslararası sporun en büyük sahnelerinden birinde yarışmak, ilham vermek ve Olimpiyat rüyalarını gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürecek. Türkiye’deki ortaklarımız ve Organizasyon Komitesi ile birlikte sadece bir spor etkinliği organize etmiyoruz; tüm Avrupa’da spor adına kalıcı bir miras bırakacak bir birliğin, mükemmeliyetin ve dostluğun kutlamasını inşa ediyoruz. İstanbul 2027 yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor ve önümüzdeki yılı büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz.”

VELİ OZAN ÇAKIR: AVRUPA’YI İSTANBUL’DA AĞIRLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ

İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörü (CEO) Prof. Dr. Veli Ozan Çakır da şehrin kararlılığını ve hazırlık sürecini şu sözlerle vurguladı:

“İstanbul her zaman büyük hedeflerin şehri olmuştur. 4'üncü Avrupa Oyunları da bu olağanüstü şehrin potansiyelini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlama fırsatı sunuyor. Ekibimiz, buraya gelecek her bir sporcunun Türk misafirperverliğinin sıcaklığını hissetmesi ve dünya standartlarında koşullarda mücadele edebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor. Avrupa’yı bir yıl sonra İstanbul’da ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.”