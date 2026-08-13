Antalyasporlu 83 yaşındaki master atlet Çiçek Solon Şensoy, Estonya'da düzenlenen Baltık Açık ve Estonya Masterlar Şampiyonası'nda 100 ve 200 metrede altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.Estonya'nın Parnu kentinde gerçekleştirilen şampiyonaya 18 ülkeden 457 master atlet katıldı.

Baltık ve İskandinav ülkelerinden sporcuların ağırlıklı olarak mücadele ettiği organizasyonda Güney Afrika ve Hindistan'dan atletler de yarıştı. Türkiye'yi temsil eden tek kadın sporcu olan Çiçek Solon Şensoy, organizasyonun ilk gününde 100 metre yarışında piste çıktı. 83 yaşındaki sporcu, rakiplerini geride bırakarak yarışını birinci tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Şensoy, ikinci gün düzenlenen 200 metre yarışında da hız kesmedi. Yarışı yine ilk sırada tamamlayan deneyimli atlet, organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı. Çiçek Solon Şensoy, 17-20 Eylül'de Romanya'da düzenlenecek 35. Balkan Masterler Atletizm Pist Şampiyonası'nda da mücadele edecek.