Teknik direktör Abdullah Avcı’nın annesi Feriha Avcı, hayatını kaybetti. Avcı'nın cenazesi 12 Ağustos Çarşamba günü Altunizade İlahiyat Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Vefat ve Başsağlığı Eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın kıymetli annesi Feriha Avcı’nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Feriha Avcı’ya Allah’tan rahmet; başta eski teknik direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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