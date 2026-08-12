Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. İlk ayağı 2-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, rövanş maçından puan alamasa da genel skorla tur atlamayı başardı. Mücadelede Fenerbahçe'nin tek golünü Anderson Talisca kaydetti.

Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında kazanılan penaltıyı Talisca gole çevirdi. Brezilyalı futbolcu, bu golle Fenerbahçe formasıyla Avrupa maçlarındaki 9. golüne ulaşmış oldu. Talisca'nın kariyerindeki toplam Avrupa gol sayısı ise 16'ya çıktı.

Türkiye'de ilk olarak Beşiktaş'ta forma giyen Talisca, o dönemde Avrupa arenasında 7 kez gol sevinci yaşamıştı. Fenerbahçe'ye transferinin ardından da Avrupa'daki gol sayısını artıran oyuncu, toplamda 16 gole ulaşarak bir efsaneyi geride bıraktı.

Anderson Talisca, bu başarısıyla Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa maçlarındaki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde etti. Talisca, Fenerbahçe'nin bu sezon Gornik Zabrze ve Sturm Graz ile oynadığı 4 maçın tamamında fileleri havalandıran isim oldu.

Brezilyalı oyuncu, geçen sezon da Avrupa kupalarında etkiliydi. Talisca, bir önceki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında ise 4 gol kaydetmeyi başarmıştı.