Trabzonspor, geçen sezon kalesini koruyan Kamerunlu file bekçisi Andre Onana ile yeniden kiralık olarak anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bordo-Mavililer, Onana'nın 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını ve oyuncuya 3.5 milyon euro maaş ile 2 milyon euro imza ücreti verileceğini açıkladı.

Karadeniz devinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; Manchester United'a herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyeceği ve oyuncuya 3.5 milyon euro garanti maaş ile 2 milyon euro tutarında imza parası verileceği belirtildi.