Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanan Real Madrid’de, transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Bernardo Silva, Ibrahima Konate ve Cucurella’yı kadrosuna katan Madrid ekibi, bir orta saha transferini de bitirmek istiyor.

İngiliz basınından TalkSport'un haberine göre, Jose Mourinho, Enzo Fernandez’i kadrosunda görmeyi çok istiyor ve yaz transfer döneminin öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlendi. Real Madrid'in oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü ve Fernandez'in de İspanyol ekibine transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde, Chelsea yönetiminin henüz resmi bir teklif almadığı ancak 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu yaklaşık 120 milyon sterlin bonservis bedeliyle değerlendirdiği belirtildi.

ARDA GÜLER’İN YERİ TEHLİKEDE

Milli futbolcumuz Arda Güler’i ise yeni sezonda zorlu bir rekabet bekliyor. Milli formayla gösterdiği performansla eleştirilen Arda, Bernardo Silva’nın ardından Enzo Fernandez’in de gelmesiyle ilk 11’deki yerini kaybedebilir.