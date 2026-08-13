Süper Lig'de yeni sezon öncesi 10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine aldığı Gremio'nun 18 yaşındaki genç yeteneği Gabriel Mec transferinde sürpriz bir rakip çıktı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Sambacı için kulübün unutulmaz isimlerinden Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna devi Shakhtar Donetsk devreye girdi.

10 NUMARA LİSTESİNDE YENİ İSİM

Yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu kiralık olarak Lesley Ugochukwu ile takviye eden ve sessiz bir süreç geçiren Galatasaray, hücum hattının merkezine genç ve potansiyelli bir isim kazandırmak istiyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Can Uzun hamlesinden sonuç alamayan ve Aleksey Batrakov ismi için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Brezilya ekibi Gremio'da forma giyen 18 yaşındaki Gabriel Mec'i gündemine ekledi.

ARDA TURAN'IN EKİBİ DE MASADA

Geleceğin büyük yıldız adayları arasında gösterilen Brezilyalı 10 numara için Galatasaray çalışmalarını sürdürürken, transfer yarışına tanıdık bir rakip dahil oldu.

Teknik direktörlük görevini sarı-kırmızılıların eski kaptanı Arda Turan’ın üstlendiği Shakhtar Donetsk, genç yeteneği kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Ukrayna temsilcisinin oyuncu tarafı ve kulübüyle temaslarını sıkılaştırdığı, iki kulüp arasında kıran kırana bir transfer rekabetinin yaşandığı ifade edildi.