Fenerbahçe 7 Haziran'da sandığa gitti. Şampiyonlar Ligi kurası çekildi. İlk maç 21 Temmuz'da ve Sarı-Lacivertliler neden hala yeni teknik direktörün açıklanmadığını sorguluyor. Aziz Yıldırım yönetimi, eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a vefa için bugüne kadar resmi açıklamayı bekletti. Çünkü 18 Haziran tarihi, Ali Koç'un kulübün başına geçtikten hemen sonra teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdığı gündü. 18 Haziran 2018'de resmi olarak sözleşme feshi yapıldı.

DİRK KUYT DA GELDİ

Aziz Yıldırım yönetimi de Kocaman'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü 18 Haziran'da yani bugün açıklayıp 61 yaşındaki teknik adamın yarım kalan hikayeyi tamamlamasını sağlayacak. Kocaman böylece 2 bin 922 gün sonra yuvaya dönmüş olacak. Kocaman'ın açıklanmasının ardından transferler başlayacak. Bu arada Kocaman'ın ekibinde yer alması beklenen Dirk Kuyt, Başkan Aziz Yıldırım ile görüşüp her konuda anlaştı. Eşyalarını toplamaya Belçika'ya giden Kuyt, Kocaman'ın açıklanmasının ardından İstanbul'a dönecek.