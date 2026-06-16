İlk maçı kazanan Beşiktaş GAİN, final serisinin ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'ya 93-68 mağlup oldu ve seri 1-1'e geldi. Ancak Siyah-Beyazlıları en az mağlubiyet kadar sarsacak bir haber daha alındı...

Basket Faul'ün haberine göre Beşiktaş GAİN'in ABD'li yıldız gardı Jonah Mathews'un aşil tendonunun koptuğu tespit edildi.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde herhangi bir temas olmaksızın sakatlanan Mathews, soyunma odasından doğrudan hastanenin yolunu tuttu.

Yapılan kontrollerin ardından aşil tendonu sakatlığı kesinleşen Mathews'un, gelecek sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun en kısa sürede ameliyat olacağı ifade edildi.