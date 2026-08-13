Beşiktaş'ın 2023-24 sezonunda Fransız ekibi Lens'ten 4.04 milyon euroya kadrosuna kattığı orta saha Jean Onana'nın, Siyah-Beyazlı kulüpteki geleceği netlik kazanmaya başladı...

TEK TARAFLI FESİH KARARI

Ödenen yüksek bonservise rağmen beklentileri karşılayamayan Kamerunlu orta sahadan önce kendisine kulüp bulması istenmesine rağmen bu da gerçekleşmedi... Bunun üzerine yönetim, 10+4 yabancı kuralına uygun kadro çalışmaları nedeniyle yolları ayırma kararı aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, teklif getiremeyen 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini tek taraflı feshetme yoluna başvuracak.

GELDİĞİ SEZONUN EN PAHALI İSİMLERİNDENDİ

Siyah-Beyazlılara 2023-24 sezonunda katılan Onana; Ernest Muçi (10 milyon euro), Milot Rashica (5.25 milyon euro) ve Bakhtiyar Zaynutdinov'un (4.5 milyon euro) ardından 4.04 milyon euro ile Beşiktaş'ta sezonun en pahalı 4. ismi olmuştu.

Siyah-Beyazlı formayla 16 maça çıkan Onana, 1 asistlik skor katkısı sağladı.