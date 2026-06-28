Özen, Beşiktaş Futbol A Takımı'nın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon için yaptığı ilk çalışma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer çalışmalarından dolayı yaklaşık 10 gündür telefonunun kapalı olduğunu aktaran ve bundan dolayı basın mensuplarından özür dileyerek sözlerine başlayan Özen, "İşinizi yapmanızı kolaylaştıramadım. Onlarca görüşmeler yapıyoruz. Aynı gün içinde aynı insanlarla defalarca görüşmemiz gerekiyor. Telefonumu bir süre kullanamaz hale geldim. Bundan sonra telefon açılıyor ve haber akışı biraz daha sağlıklı olur. Transferinde finale yaklaştığımız üç oyuncu var. Transfer dönemini üçe böldük. Birinci aşama zorunlu ihtiyaçlar. Yani boş mevkiler var. Onlara zorunlu ihtiyaçlar dedik. O zorunlu ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. O bölgelere yoğunlaştık. O bölgelerde finale çok yaklaştığımız üç oyuncu var. Üç oyuncudan ikisinin kendisiyle anlaştık. Birinin kulübüyle anlaştık. Kendisiyle anlaşmayı bekleyeceğiz." diye konuştu.

'AYRILACAK OLANLAR VAR'

Transferde ikinci bölümü "takımı güçlendirmek" şeklinde nitelendiren Özen, "Oyuncularımızın bulunduğu mevkiler ama daha güçlü oyuncular, daha alternatifli bir kadroda, geniş bir rotasyon olması amacıyla transferleri yapacağız. Son aşamada da yani diğer kulüplerin fırsat transferi dediği, bizim fırsat transferi demediğimiz, maliyet-fayda örtüşmesinin yaşanabileceği bölüme geçeceğimiz son bölümde de o maliyet-performans denklemini lehimize görürsek o zaman da bir iki hamlemiz olabilir. Şimdilik bu durumdayız. Tabii elbette ayrılacak olan, aramızdan ayrılmış olan oyuncular da var. Bugün görmediğiniz oyuncular da var. Onlarla ilgili de bazıları için teklifler geliyor. Onları da değerlendirmeye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlıların transferini sonuçlandırmaya yakın olduğu üç oyuncudan ikisinin sezon öncesi yurt dışı kampına katılmasının zor olduğunu aktaran siyah-beyazlı futbol adamı, "Çünkü Dünya Kupası'ndalar. Orada olmaları sebebiyle Slovakya'ya gelme şansları yok ama takıma katılacaklar. Slovakya'ya kontratları yetişir. Kontratlarının imzalanması biz oradayken, takım oradayken gerçekleşir. Ama oyuncular orada olamaz. Diğer biri mutlaka kampta olacak. Belki oraya gitmeden bile olabilir. Onu da bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.