Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Jonah Mathews'in ameliyat edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Jonah Mathews'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi. Açıklamada Mathews'in Fenerbahçe Beko maçında "kopan aşil tendonunun onarımının gerçekleştirildiği ve en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlanacağı" aktarıldı. Fenerbahçe Beko ise geçmiş olsun dileklerini "15 Haziran Pazartesi günü (dün) oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final serisi ikinci maçında yaşadığı sakatlığın ardından bugün ameliyat olan Beşiktaş Gain oyuncusu Jonah Mathews’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." mesajı ile iletti.

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