BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında kurulan istasyonlarda kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Basına kapalı bölümde ise siyah-beyazlı ekibin taktik çalışma yaptığı kaydedildi.
Beşiktaş, 13 Ağustos Perşembe günü Dolmabahçe'de, TSİ 20.00'de Çek ekibi Hradec Kralove'yi konuk edecek. Siyah-Beyazlı temsilcimiz, Çek rakibini elemesi halinde play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.