Süper Lig'de geride kalan sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri oynamaya hak kazanmıştı.. Siyah-beyazlı ekibin 2. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.
Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.
İLK MAÇ NE ZAMAN?
Beşiktaş, Midtjylland ile ilk maçı 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş maçını 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.
DİĞER EŞLEŞMELER NASIL?
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)
Tromsö (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya)
Sheriff (Moldova)/Aluminij (Slovenya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Dinamo Kiev (Ukrayna)/Universitatea Cluj (Romanya)-PAOK (Yunanistan)
Vojvodina (Sırbistan)/Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda)
Hajduk Split (Hırvatistan)/Zilina (Slovakya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)
Karabağ (Azerbaycan)/Vestri (İzlanda)-CSKA Sofya (Bulgaristan)/Derry City (İrlanda Cumhuriyeti)