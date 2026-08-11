Transferi Trossard, Nübel, Salih Özcan gibi önemli isimlerle açan Beşiktaş, dünya yıldızı bir ismi daha kadrosuna katmak üzere. Siyah-Beyazlılar, son olarak Juventus forması giyen Sırp golcü Dusan Vlahovic ile anlaşmaya vardı. Yaklaşık 2 aydır transfere mesai harcayan Beşiktaş, 26 yaşındaki santrforu İstanbul'a getirecek.

YILDIZ GOLCÜYLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, serbest statüde bulunan Dusan Vlahovic ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

A Spor'dan Efecan Öztaş'ın haberine göre ise Sırp golcünün kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor. Son olarak Beşiktaş Scouting Direktörü Eduard Graf'ın Sırbistan'a gidip anlaşma sağladığı yıldız golcünün, yarın gün içinde İstanbul'a gelmesi öngörülüyor.