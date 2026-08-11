UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Hırvatistan devi Dinamo Zagreb, ilk maçta 5-0 mağlup ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i deplasmanda da 2-1 yenerek adını play-off turuna yazdırdı. Devler Ligi'ne veda eden Kauno Zalgiris ise yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam etme hakkı kazandı ve temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel rakibi oldu. TURLARSAK İLK MAÇ İSTANBUL'DA Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Hradec Králové'yi elemesi durumunda play-off turunda Kauno Zalgiris ile eşleşecek. Muhtemel eşleşmede takvim de netleşti: İlk Maç: 20 Ağustos (Tüpraş Stadyumu - İstanbul) Rövanş Maçı: Litvanya deplasmanı KRİTİK VİRAJ PERŞEMBE GÜNÜ Beşiktaş'ın play-off turuna kalabilmesi için öncelikle 3. ön eleme turundaki rakibi Hradec Králové'yi saf dışı bırakması gerekiyor. Temsilcimizin tur biletini arayacağı kritik rövanş karşılaşması, 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

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