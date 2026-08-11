Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Perşembe günü Çekya ekibi Hradec Kralove ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yaptı. Isınma koşuları sonrasında 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, tam saha ve yarı sahada gerçekleştirilen taktiksel antrenmanlarla günü noktaladı. Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.