Avrupa Ligi’nde Midtjylland’ı her iki maçta mağlup edip yoluna devam eden Beşiktaş’ta bazı bölgelere transferin şart olduğu gözlendi.

Orta sahada Orkun ve Salih Özcan’a yardım edecek bir isim için harekete geçen siyah-beyazlılar, Dani Ceballos’u gündemine aldı. Real Madrid’e veda eden 29 yaşındaki orta sahanın bonservisi elinde.

Teknik Direktör Vincenzo İtaliano’nun oyun sistemine uyacak bir profili olan Ceballos’un menajeriyle görüşmeler başladı. Futbol Direktörü Önder Özen, İspanyol orta sahanın senelik maaşı konusunda pazarlıklar yapıyor.