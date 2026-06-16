Kaleci transferinde pas organizasyonu içerisinde yer alabilecek bir isim isteyen İtaliano, Chevalier ve Caprile’ye “Okey” verdi. Sol bek için Kassoum Ouattara ilk sırada. 6 numara bölgesi için Roland Mandragora düşünülüyor. Orta sahaya Zambo Anguissa’nın transfer edilmesini talep eden İtaliano’nun forvetteki en büyük hedefi Dusan Vlahovic. Yönetim için bu isimler çok maliyetli ama Başkan Serdal Adalı tüm şartları zorlayacak.