Beşiktaş, Napoli’nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Frank Anguissa’ya “Kartal oldu” gözüyle bakıyordu. Hatta transferin bitmesi için artık resmi imzaların atılması bekleniyordu. Ancak siyah-beyazlı kulübe bu transferde beklenmedik bir rakip çıktı: Galatasaray...

Galatasaray'ın da Premier Lig’den beklediği teklifleri alamazsa Süper Lig’e sıcak bakan Kamerunlu orta saha için kulübü Napoli ile temasa geçtiği haberi, siyah-beyazlı kulüp te şaşkınlıkla karşılandı. Beşiktaş, Anguissa’yı Aslan’a kaptırmamak için maddi anlamda her türlü fedakârlığı yapacak.