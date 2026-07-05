ŞAMPIYONLAR Ligi için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray uzun süredir Manchester United’dan Bruno Fernandes’le ilgileniyordu. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu için Manchester United 35 milyon Euro istemişti. Bu rakamı ödemeyi göze alan Cimbom yıldız orta sahanın maaş talebiyle sarsıldı. Bruno Fernandes sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 21 milyon Euro istedi.

FORMÜL ARANIYOR

BU gelişme sonrası beklemeye geçen idareciler bir taraftan bütçe oluşturmaya çalışırken, alternatif isimlere de bakıyor. Osimhen’in 21 milyon Euro’luk maaşının 15’i kulüp tarafından ödenirken, kalan 6 milyon Euro’su sponsorlar tarafından karşılanıyor. G.Saray’ın aynı formülle Fernandes’i kadrosuna katabileceği belirtiliyor. Son sözü Özbek söyleyecek