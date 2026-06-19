Son olarak Sakaryaspor’da top koşturan Caner Erkin, 37 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbolca, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 63 kez A Milli Takım formasını terleten Caner Erkin, Manisaspor, CSKA, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor formalarını terletti.