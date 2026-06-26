2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. Karşılaşmayı izlemeye dünya yıldızları akın etti.

2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. 1 / 5 Karşılaşmayı izlemeye dünya yıldızları akın etti. Yıldızlar geçidi, mücadele kadar büyük ilgi gördü. 2 / 5 Los Angeles'ta oynanan mücadeleyi Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncuları Brad Pitt, Edward Norton, Colin Farrell, Ashton Kutcher ve Leonardo DiCaprio tribünden takip etti. Ünlü isimlerin maç boyunca yaşadığı heyecan ve verdikleri tepkiler kameralara yansıdı. 3 / 5 Karşılaşmayı izleyen isimler arasında NBA efsanelerinden Scottie Pippen da yer aldı. 4 / 5 Günün Trend Haberleri Paris Hilton da, ABD- Türkiye maçı öncesinde maç topunu sahaya çıkardı 5 / 5

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