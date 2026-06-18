Fenerbahçe'de herkes teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ın oturmasını beklerken Aziz Yıldırım'dan ters köşe geldi; İsmail Kartal'ın 4. dönemi resmen açıklandı... Kartal'ın ekibi de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

Dirk Kuyt'ın kısa süre içerisinde Kartal'ın yardımcılarından biri olarak açıklanması beklenirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınından Dusan Tadic ismi de ortaya aldı.

Sharjah Sports'un haberine göre Dusan Tadic, BAE ekibi Al-Wahda ile sözleşmesini karşılıklı feshetmek için görüşmelere başladı.

İSMAİL KARTAL'DAN TADİC'E TELEFON

A Spor'un haberine göre ise Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan İsmail Kartal da eski öğrencisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haberde, Kartal'ın Sırp yıldız ile sürekli iletişim halinde olduğu ve kendisine "Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" şeklinde teklifini ilettiği ifade edildi.

Sırp yıldıza ayrıca Almanya'dan Schalke 04 ve ülkesinden FK Vojvodina'nın da teknik ekip için ilgi gösterdiği belirtildi. 37 yaşındaki Tadic'in, kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.