Eczacıbaşı Kulübü ile Memorial Sağlık Grubu arasında imzalanan sponsorluk anlaşması, İstanbul'da düzenlenen törenle duyuruldu. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Eczacıbaşı Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık, Eczacıbaşı Voleybol A Takımı kaptanı Simge Aköz ile Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz ve davetliler katıldı.

60. YILA ÖZEL ANLAMLI İŞBİRLİĞİ

Başkan Faruk Eczacıbaşı, açılış konuşmasında kulübün 60. yılına girmenin mutluluğunu yaşandığını belirtti. Yeni sezon öncesi bu anlamlı işbirliğini duyurmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Eczacıbaşı, attıkları adımı yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak değil, ortak değerlere ve uzun dönemli bir bakış açısına dayanan güçlü bir yol arkadaşlığının başlangıcı olarak gördüklerini vurguladı.

"Sponsorumuzun sağlık alanındaki bilgi birikimini, deneyimini ve güvenilirliğini sporcularımızın yanında görmek bizim için son derece önemli" diyen Eczacıbaşı, bu işbirliğinin yalnızca A takımını ve sporcuları değil, altyapıları ve genç sporcuları da kapsayacağını belirtti. Altyapının karakterin, disiplinin, çalışma kültürünün ve sağlıklı anlayışın bir okulu olarak kabul edildiğini belirten Eczacıbaşı, "Şampiyonluklar A takımında kazanılıyor olabilir ama şampiyonlukların temeli zaten çok daha erken atılan bu adımlarda yatıyor. Bizim için sağlıklı sporcular yetiştirmek, başarılı sporcular yetiştirmenin ilk adımı" şeklinde konuştu.

KAPTAN SİMGE AKÖZ DE TÖRENDEYDİ

Kaptan Simge Aköz de sporun sakatlıklara açık bir yapıda olduğunu hatırlatarak sağlıklı bir sezon geçirmeyi umduğunu belirtti. Aköz, "Sponsor markamızın altyapıya verdiği kıymet de bizi mutlu ediyor. Umarım bu, işbirliğinden çok yol arkadaşlığı olur" şeklinde görüş belirtti. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.