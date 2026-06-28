A Milli Takım başantrenörü Ergin Ataman, 3 sezonun ardından Panathinaikos’taki görevinden ayrılmıştı. Ataman’ın yeni adresi merak edilirken, İspanyol medyası flaş bir haber ortaya attı. Marca’nın haberine göre, Real Madrid yönetimi mevcut başantrenör Sergio Scariolo ile yollarını ayırmayı planlıyor. Kulüpte basketbol şubesinde yeni göreve başlayan Juan Carlos Sanchez ile Scariolo arasında kısa süre içinde kritik bir toplantı yapılacağı ve İtalyan çalıştırıcının geleceğinin bu görüşmeyle netleşeceği belirtildi.

İLK HEDEF ERGİN ATAMAN

Madrid ekibinin bütçeyi sarsmayacak ya da kulübüyle uygun çıkış maddesi bulunan serbest isimlere yöneldiği aktarıldı. Bu doğrultuda şu an boşta olan Ergin Ataman'ın Madrid ekibinin başantrenör adayları listesinde en güçlü isimlerden biri olarak öne çıktığı vurgulandı.