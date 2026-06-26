2026-27 EuroLeague sezonunda köklü değişikliklerin altına imza atılacak.

Lig yetkilileri ve hissedarlar, takvimi kolaylaştırmak için EuroLeague'i 19 takıma indirmeyi ciddi şekilde değerlendirmiş olsa da, 26 Haziran'daki önemli Euroleague Ticari Varlıklar (ECA) Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde 20 takımlı formatın korunmasına karar kılınmıştı.

BasketNews'in haberine göre, Monaco'nun EuroLeague'den geçici olarak ayrılması nedeniyle oluşan boş kolayı Beşiktaş'ın alması bekleniyor. EuroLeague'in 2027-28 sezonundan itibaren 24 takıma genişletme ve konferans tabanlı bir formatın getirilmesini onaylaması bekleniyor.

Söz konusu önerilerin EuroLeague hissedarları arasında geniş destek aldığı aktarılırken ECA Yönetim Kurulu toplantısında resmi olarak onaylanması bekleniyor.

3 TÜRK TAKIMI OLACAK

Beşiktaş, beş yıllık (3+2) lisansla EuroCup'a inmeyi tercih eden Monaco'nun yerine wild card ile turnuvaya katılacak. Monaco'nun uzun vadeli hedefi EuroLeague'e kalıcı bir franchise olarak geri dönmek. Kulüp, turnuvanın beklenen 24 takıma genişlemesi için kendini konumlandırmak, finansal durumunu iyileştirmek ve liderlik ile sponsorluk yapısında devam eden geçişi tamamlamak istiyor.

Bu arada, Beşiktaş 2025-26 EuroCup sezonunu finalde JL Bourg'a kaybederek ikinci olsa da Fransız takımı EuroLeague'de oynamayacağını açıklamıştı.