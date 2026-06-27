Fatih Terim, YouTube hesabından yaptığı açıklamada Milli Takım’ı değerlendirdi… Terim’in açıklamaları şu şekilde: “Gruptan çıkan ABD'nin direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak, Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda, buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız."

'YARALARIMIZI EN KISA SÜREDE SARMALIYIZ'

"Bizdeki kayıplar bize çok ağır darbeler verir. Bu da özellikle oyuncular için baskı altında oynama, stres altında, gerilim altında kalma ve kaybetme korkusu gibi bir son doğurur. Hayatım boyunca oyuncularıma "Kaybetmekten korkmayın" dedim. Bir daha da kaybetmekten yine korkmayın, başka türlü kazanamazsınız. Yaralarımızı en kısa sürede sarmalı ve Uluslar Ligi organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, belki Dünya Kupası'na işler istediğimiz gibi gitmedi ancak hayat ve turnuvalar devam ediyor.''

"Şans, iyi bir planın geriye kalanıdır. Şans, çalışana yardım eder. Aksi halde size 'merhaba' falan demez şans..."

'JENERASYON OTURDUĞUNUZ YERDEN ORTAYA ÇIKMAZ'

"Jenerasyon kendiliğinden olmaz. Oturduğunuz yerden jenerasyon ortaya çıkmaz. Arayacaksınız, tarayacaksınız, seyredeceksiniz. Başka türlü bir araya nasıl gelir jenerasyonlar. Şimdiki jenerasyona evet altın da diyebiliriz, pırlanta da, ama bunun gerisi de gelmeli, fazlası da olmalı."