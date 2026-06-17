Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş GAIN ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, deplasmanda siyah beyazlıları 81-72 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe bulduğu sayılarla öne geçti. Dış atışlarla etkili olmayı başaran Beşiktaş, mücadelenin ilk çeyreğini 23-19 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Son bölümde vites yükselten Fenerbahçe, önce farkı eritti ardından 3 sayı öne geçti. Periyotun sonlarında da üstünlüğünü koruyan sarı lacivertlilersoyunma odasına da 43-40 önde girdi.

İHRAÇ KARARI GELDİ

Mücadelede siyah beyazlıların başantrenörü Dusan Alimpijevic karşılaşmanın 3. çeyreğinde ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edildi. Devre arasından etkili geri dönen Fenerbahçe bulduğu sayılarla farkı 11'e kadar çıkardı. Alimpijevic'in ihraç kararından sonra momentumu yakalyan Beşiktaş peş peşe bulduğu basketlerle farkı 4'e kadar indirdi. Kıran kırana geçen çeyreğin son bölümünde Fenerbahçe hata yapmadı ve karar çeyreğine 64-58 önde girdi.

Kısır başlayan son periyodun ortalarında Fenerbahçe farkı 10'a kadar çıkarsa da Beşiktaş üst üste bulduğu sayılarla oyundan kopmadı. Sarı lacivertliler, son bölümde baskısını artırdı ve parkeden 81-72'lik skorla galip ayrıldı.