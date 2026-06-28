Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanı yaklaşık 6 bin sarı-lacivertli taraftar, yerinde takip etti. Isınma ve koşuyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Ana bölümünde yarı sahada çift kale maçla devam eden idman, soğuma hareketleriyle sona erdi. Kaptan Milan Skriniar antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, çift kale maçta aldığı darbeye bağlı hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ile Marco Asensio, bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Ayrıca antrenman sırasında ağrı hisseden Anderson Talisca, çalışmaya devam etmedi ve yedek kulübesine geçti. Antrenmanın sona ermesiyle futbolcular ve teknik ekip, taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi ve forma ile çeşitli ürünleri imzaladı.