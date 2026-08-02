Fenerbahçe’de sular durulmuyor… yeni seszon hazırlıklarına devam eden sarı lacivertlilerde Asensio krizi patlak verdi. İspanyol yıldız Marco Asensio'nun, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kararlarından duyduğu memnuniyetsizliği Oğuz Çetin ile görüştüğü iddia edildi. OĞUZ ÇETİN İLE GÖRÜŞTÜ Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Asensio, takımdaki rolüyle ilgili yaşadığı sıkıntıları Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile gerçekleştirdiği özel bir görüşmede dile getirdi. İspanyol oyuncunun Gornik Zabrze'ye karşı oynanan ilk maçta yedek soyundurulması ve rövanş mücadelesinde de oyundan alınması sebebiyle oldukça rahatsız olduğu belirtildi. Oğuz Çetin'in, krizin büyümesini engellemek adına hemen devreye girdiği aktarıldı. Tecrübeli futbol adamının durumu İsmail Kartal ile konuşacağı aktarıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.