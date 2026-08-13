Süper Lig’de yeni sezonun açılış haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe’de, maç öncesi gelen sakatlık haberi teknik heyetin planlarını zora soktu. İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle birlikte formayı kaparak birinci kaleci konumuna yükselen ve özellikle Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarındaki başarılı performansıyla eski günlerine dönüş sinyali veren Mert Günok, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle ligin ilk haftasında takımdaki yerini alamayacak. EDERSON DA KART CEZALISI Sarı-lacivertli ekipte kalede yaşanan kriz Mert Günok ile de sınırlı kalmadı. Geçen sezondan sarkan kart cezası sebebiyle tecrübeli file bekçisi Ederson da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak. İki as kalecisinden de yararlanamayacak olan teknik direktör İsmail Kartal, başkent deplasmanında kaleyi 27 yaşındaki kaleci Tarık Çetin’e teslim edecek.

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