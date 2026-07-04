Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde sürdürüyor. Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampı tamamlayan Fenerbahçe'de, ilk etap kamp kadrosunda yer alan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği için karar verildi. Mert Hakan Yandaş, bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Sarı lacivertliler, Tahkim Kurulu'na giderek kararın bozulmasını istemişti. Bunun üzerine Tahkim Kurulu, TFF yetkililerinin incelemelerinin devam edeceğine oybirliğiyle karar verildiğini duyurmuştu. ASGARİ ÜCRET ALACAK İsmail Kartal'ın 'kalsın' talebine olumlu yaklaşan Fenerbahçe yönetimi Mert Hakan Yandaş ile ilgili kararını verdi. HT Spor'un haberine göre Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yandaş, Fenerbahçe'den asgari ücret alacak. Yandaş böylece 4 büyüklerde asgari ücret alan ilk oyuncu oldu.

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