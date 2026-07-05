Transfer sezonunu Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'yı alarak sol bek ve kanat takviyeleriyle açan Beşiktaş'ın gündemi kalabalık...

Fanatik'te yer alan habere göre Leandro Trossard ile son aşamaya gelen Siyah-Beyazlıların yeni hedefi ise bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan orta saha İsak Vural.

ÖNCE İSVEÇ SONRA İTALYA

Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş, İtalyan ekibi Pisa'da forma giyen 20 yaşındaki merkez orta saha İsak Vural'ı gündemine aldı. Henüz 15 yaşındayken Fenerbahçe'nin, Benfica altyapısından kadrosuna kattığı ve o dönem 'Yeni Arda Güler' olarak gösterilen İsak için Beşiktaş'ın bilgi aldığı öğrenildi.

2022-23 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan İsak Vural, önce İsveç takımı Hammarby'ye transfer oldu ve ardından sırasıyla İtalyan ekipleri Frosinone ve Pisa'nın yolunu tuttu.

Geçen sezon Pisa formasıyla Serie A'da 15 maça çıkıp 752 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik skor katkısı sağlarken 4 kez sarı kart gördü. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 5 milyon euro...