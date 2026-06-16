Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk transferini bitiriyor. İspanyol basınından Ultima Hora gazetesinin haberinde, Real Mallorca forması giyen Kosovalı santrfor Vedat Muriqi’nin önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Haberde, Fenerbahçe ile 31 yaşındaki futbolcu arasında 2029 yılına kadar geçerli olacak sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı ve transferin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ 15,5 MİLYON EURO

Mallorca'nın son günlerde Muriqi için özel bir veda hazırlığı yaptığı aktarılan haberde, transfer bedelinin 15,5 milyon euro olduğu öne sürüldü. Bu rakamın 12 milyon euroluk bölümünün İspanyol kulübüne gideceği, kalan kısmın ise oyuncunun eski kulübü Lazio'ya ödeneceği ifade edildi.

2022 yılında Mallorca'ya katılan Muriqi, İspanyol ekibinde geçirdiği dönemde kulüp tarihine geçti. Kosovalı futbolcu, 58 golle Mallorca'nın La Liga tarihindeki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.