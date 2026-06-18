Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğe; Oğuz Çetin'in ise sportif direktörlüğe getirildiğini duyuran Fenerbahçe, ilk transferini de resmen açıkladı. Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, prensip anlaşmasına varılan Vedat Muriqi'nin bu akşam 21.00'de İstanbul Havalimanı'na geleceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

KARİYER SEZONUNU YAŞADI

Daha önce de Fenerbahçe'de oynayan Kosovalı 32 yaşındaki santrfor Vedat Muriqi, bu sezon kariyerinin en skorer yıllarından birini geçirdi. Mallorca formasıyla La Liga'da 37 maça çıkan Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...